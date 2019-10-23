«Нефтяник» попросил фаната вернуть краденую клюшку, «Ижсталь» предложила свою в обмен на «Гранту»

Вчера в Альметьевске во время игры «Нефтяника» против «Номада» была украдена игровая клюшка.

Инцидент произошел при проведении конкурса «Бросок на миллион». Участник после броска забрал с собой клюшку. Позже у себя в соцсетях клуб предложил болельщику вернуть краденное.

«Вчера на игре «Нефтяник» — «Номад» у нас произошел неприятный инцидент. Участник броска на миллион унес хоккейную клюшку. Просим клюшку вернуть во избежание последствий. Мы зафиксировали Вас по видеокамерам», — говорится в сообщении клуба.

К записи в группе в «ВКонтакте» присоединилась пресс-служба «Ижстали», которая предложила свою клюшку, но в обмен на разыгрываемый в конкурсе автомобиль «Лада Гранта».

«Мы, конечно, клуб небогатый, но готовы подарить вам новую клюшку 31.10.2019. А взамен просим подарить нам «Ладу Гранту», разыгрываемую среди ваших болельщиков, поскольку мы за вас искренне переживаем, а во-вторых считаем, что все, что произведено в Ижевске должно и сгнить в Ижевске», — написал в комментариях представитель «Ижстали».