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В Париже представили новый логотип Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года

09:29, 22.10.2019
В Париже представили новый логотип Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года
Фото: twitter.com/Paris2024

В столице Франции Париже был представлен официальный логотип летних Олимпийских игр-2024.

По задумке авторов, эмблема олицетворяет национальный девиз Франции «Свобода, Равенство, Братство» и выполнена в серебристо-золотых тонах. Логотип состоит из трех символов: олимпийский огонь, медаль, а также лицо Марианны, символа Французской республики.

«Медаль, огонь, Марианна. Новое лицо Олимпиады и Паралимпиады в Париже», — говорится в официальном «Твиттере» оргкомитета соревнований.

Впервые в истории эмблема станет общей для Олимпийских и Паралимпийских игр.

СпортОбщество
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