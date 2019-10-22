В Париже представили новый логотип Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года
В столице Франции Париже был представлен официальный логотип летних Олимпийских игр-2024.
По задумке авторов, эмблема олицетворяет национальный девиз Франции «Свобода, Равенство, Братство» и выполнена в серебристо-золотых тонах. Логотип состоит из трех символов: олимпийский огонь, медаль, а также лицо Марианны, символа Французской республики.
«Медаль, огонь, Марианна. Новое лицо Олимпиады и Паралимпиады в Париже», — говорится в официальном «Твиттере» оргкомитета соревнований.
Впервые в истории эмблема станет общей для Олимпийских и Паралимпийских игр.
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