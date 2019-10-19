В исполкоме Казани написали «Татарча диктант»

Более 100 сотрудников Исполкома Казани написали сегодня «Татарча диктант».

Текст, подготовленный для всемирной акции, — отрывок из произведения татарского поэта и журналиста Роберта Миннулина — для них прочитал певец и автор песен татарской эстрады Ильназ Сафиуллин.

В акции участвовали не только люди, хорошо владеющие татарским, но и те, кто говорит на начальном уровне. Среди руководителей подразделений исполнительного комитета диктант сегодня также заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, начальник Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин, советник мэра Ирек Фаттахов и другие, сообщает пресс-служба исполкома города.

В этом году к «Татарча диктант» присоединились 47 регионов России, а также 20 других стран, среди которых Италия, Венгрия, Китай, США, Германия и другие.

В республике к акции присоединились школы, городские молодежные сообщества, а также Духовное управление мусульман, которое в этом году под проведение диктанта выделило четыре площадки.

Также в Казани диктант пишут в вузах и общественных организациях (КГМУ, КГЭУ, КГИК, Международном колледже сервиса, КХТИ, ресторане «Тюбетей» и других). На каждой площадке образовательной акции текст диктанта читают заслуженные деятели искусств и культуры и другие известные люди. Проверять его будут профессора и доктора филологических наук.