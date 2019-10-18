Новости общества

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин подписал указ о создании военно-строительной компании

21:35, 18.10.2019
Путин подписал указ о создании военно-строительной компании
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компания». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, что компания будет создана в целях «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

«Военно-строительная компания» будет располагаться в Москве, а функции и полномочия учредителя будут возложены от имени РФ на Министерство обороны России.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин увеличил почти в два раза численность сотрудников центрального аппарата МЧС России.

ОбществоВластьИнфраструктура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров