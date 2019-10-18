Путин рассказал, от чего зависит суверенитет России

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XXIII Всемирного русского народного собора. В ней глава государства поделился и своим взглядом на основы суверенитета страны.

Путин считает, что суверенитет и национальная безопасность страны зависят от духовных основ и национальной идентичности.

«Сегодня цивилизация сталкивается с серьезнейшими демографическими вызовами, а многие государства переживают настоящий кризис, разрушительную девальвацию фундаментальных нравственных, семейных устоев, которые веками и тысячелетиями определяли жизнь общества», — цитирует телеграмму пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что реализуемые сегодня в стране меры по демографическому развитию, поддержке рождаемости, снижению смертности и увеличению продолжительности жизни следует дополнить долгосрочной, рассчитанной на десятилетия стратегией. По словам президента, эта стратегия нацелена на «воспитание поколений, для которых большая, многодетная семья, забота о ближних, о своих детях и родителях, ответственность за судьбу Отечества являются безусловными ценностями, смыслом и нормой жизни».

Глава государства также указал на необходимость объединения усилий государства и общества, сотрудничество с Русской православной церковью и другими традиционными религиями России.