Алена Леонова: «Загитова всегда чем-то недовольна»

Российская фигуристка Алена Леонова прокомментировала слова олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой об источнике мотивации.

— Мне очень нравится, как Алина катается. У нее очень хорошие прыжки. Все плюсовые, высокие. С ними она может быть в финале Гран-при. Даже не имея тройного и четверного акселя, Алина со своим статусом может спокойно соревноваться. Она может усложнить свою произвольную программу: вставить сложные прыжки во вторую половину, чтобы набрать больше баллов.

— Какая мотивация для Алины, выигравшей все турниры? Большая любовь к фигурному катанию?

— Конечно! Это же как наркотик.

— Алина призналась, что всегда чем-то не довольна. Не загонит она себя психологически?

— Такое бывает. Катаешься чисто, а потом пересматриваешь свои выступления: здесь можно было получше. И это хорошо. Было бы хуже, если бы Алина считала, что она самая лучшая и ей ничего не надо, — сказала Загитова.

Сегодня в «Реальном времени» вышел специальный материал с календарем выступлений российских фигуристов на этапах Гран-при сезона-2019/20.