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Алена Леонова: «Загитова всегда чем-то недовольна»

09:05, 18.10.2019 5
Алена Леонова: «Загитова всегда чем-то недовольна»
Фото: fsrussia.ru

Российская фигуристка Алена Леонова прокомментировала слова олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой об источнике мотивации.

— Мне очень нравится, как Алина катается. У нее очень хорошие прыжки. Все плюсовые, высокие. С ними она может быть в финале Гран-при. Даже не имея тройного и четверного акселя, Алина со своим статусом может спокойно соревноваться. Она может усложнить свою произвольную программу: вставить сложные прыжки во вторую половину, чтобы набрать больше баллов.

— Какая мотивация для Алины, выигравшей все турниры? Большая любовь к фигурному катанию?

— Конечно! Это же как наркотик.

— Алина призналась, что всегда чем-то не довольна. Не загонит она себя психологически?

— Такое бывает. Катаешься чисто, а потом пересматриваешь свои выступления: здесь можно было получше. И это хорошо. Было бы хуже, если бы Алина считала, что она самая лучшая и ей ничего не надо, — сказала Загитова.

Сегодня в «Реальном времени» вышел специальный материал с календарем выступлений российских фигуристов на этапах Гран-при сезона-2019/20.

СпортФигурное катание
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18 окт
    тройного и четверного акселя
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/155244-alena-leonova-zagitova-vsegda-chem-to-nedovolna?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
    а кто четверной аксель прыгает
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  • Анонимно 18 окт
    Вот есть же адекватные люди. Спасибо им!
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  • Анонимно 18 окт
    А заголовок почему такой не адекватный?!
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  • Анонимно 18 окт
    Сами задали ей вопрос, а потом это за ее слова выдаете.
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  • Анонимно 19 окт
    Заголовок вообще не соответствует содержанию
    Достали эти горе-писаки!
    Лишь бы интригу создать
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