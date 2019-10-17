Никита Лямкин: «С «Салаватом» всегда интересно, они могут вести 4:0, а потом 4:4»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин подвел итоги победного матча с «Йокеритом» (4:3 от).

— Я даже не знаю с чем объяснить такое количество потерь. Наверное, у всех бывают черные полосы в жизни, надеюсь все поправлю. Сегодня мы где-то расслабились, спокойно могли доводить игру до победы. Но что есть, то есть.

— Насколько сложнее играть в таком режиме, когда выходите на лед после пропуска нескольких матчей?

— На самом деле, теряешь игровой ритм, поэтому тяжеловато. Но я тренируюсь, стараюсь не терять форму и готовлюсь к играм.

— Обидно было, когда создали очень хороший момент, а его не реализовали?

— Конечно, очень хотелось набрать первое очко в сезоне, соорудить гол для команды. Не получилось, ничего страшного. Будем стараться в дальнейшем.

— В субботу будет «Зеленое дерби», чувствуете какой-то особый настрой к игре?

— Я думаю, что все равно присутствует такой накал. Там всегда силовая игра идет, такая плей-оффная игра и с нетерпением ее ждем. У Уфы хорошая команда, играющая. Могут вначале вести 4:0, а потом 4:4 (смеется). Поэтому с ними всегда интересно, — приводит слова Лямкина корреспондент «Реального времени».