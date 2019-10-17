Джикия и Жиго пропустят игру с «Рубином», Шюррле — под вопросом

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о тех игроках, которые могут пропустить ближайшую игру москвичей в РПЛ против «Рубина».

Из-за дисквалификации и травмы матч пропустят два центральных защитника «красно-белых» Георгий Джикия и Самуэль Жиго. Также травмированы Роман Зобнин и Андре Шюррле. По последнему Тедеско пока не знает, сыграет ли немец против «Рубина».

— В среду он провел первую тренировку вместе с командой. Андре в неплохой форме, здорово себя готовил по индивидуальной программе. Но все-таки пропустил довольно много из-за болезни, две-три недели принимал лекарства, так что не знаю, хватит ли времени войти в оптимальную форму до встречи с «Рубином», — сказал Тедеско.