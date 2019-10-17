Венер Сафин: «Маннинен не готов играть в звене с Умарком и Хартикайненом»

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Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин оценил выступление нападающих уфимской команды в текущем сезоне КХЛ.

«Считаю, что «Салават» угадал с приобретением нападающего Никиты Сошникова, когда производил обмен прав на Ткачева. Могу только положительно оценить игру Никиты. Считаю, что он хорошо влился в команду. В матче с тем же «Витязем» в центр тройки к Никите поставили Маннинена.

Я думаю, что после этого финн начал чувствовать себя более уверенно. Все-таки играть в первом звене с такими мастерами, как Умарк и Хартикайнен, — это большая ответственность. А здесь ему явно проще. У них с Сошниковым получается отличная связка», — сказал Сафин «Чемпионату».

Отметим, что финский новичок «Салавата Юлаева» Маннинен начинал сезон в первом звене с Умарком и Хартикайненом. Счет своим голам за уфимцев хоккеист открыл лишь в 15-м туре, а в последнем матче против «Витязя» был переведен во второе звено.