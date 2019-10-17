УНИКС на выезде одолел французский «Нантер»

Казанский УНИКС в гостевом матче Кубка Европы во Франции обыграл местный «Нантер» — 94:92.

Подопечные Димитриса Прифтиса почти весь матч проигрывали сопернику, сумев отыграться лишь в концовке игры. Трехочковый Джамара Смита и два реализованных штрафных Эрика Макколлума за 16 секунд до финальной сирены принесли победу казанцам.

В составе УНИКСа самыми результативными стали Смит и Макколлум, набравшие по 24 очка.

«Нантер» (Франция) — УНИКС (Россия)– 92:94 (27:20, 17:24, 26:25, 22:25)

«Нантер»: Кординье (17).

УНИКС: Макколлум (24 + 5 подборов + 5 передач), Смит (24 + 6 передач), Тайюс (15 + 7 подборов), Манцарис (9 + 5 подборов + 5 передач).