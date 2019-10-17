Старейшему в мире мужчине исполнилось 114 лет
Густав Гернет, который считается самым старым из живущих мужчин в мире, 15 октября отметил свой 114-й день рождения.
Он возглавил список мужчин-долгожителей 3 месяца назад после смерти 113-летнего японца Масадзо Нонака, сообщает Deutsche Welle.
Густав родился в 1905 году в прусской провинции Померании, в городе Щецине, ныне принадлежащем Польше. Всю жизнь мужчина проработал корабельным и авиационным механиком, а перед выходом на пенсию — на газовом заводе.
Поздравить долгожителя собрались многочисленные члены семьи, а также бургомистр города. По случаю дня рождения близкие подарили Гернету его любимый кремовый торт «Франкфуртский венец».
Напомним, главной долгожительницей Татарстана является Анна Емельянова, которой исполнилось 108 лет.ОбществоМедицина
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