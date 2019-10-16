Фильм режиссера из Башкирии вырвался вперед в голосовании «Золотой тарелки»

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Фильм башкирского режиссера Булата Юсупова «Первая Республика» обогнал в голосовании фильм режиссера из Татарстана Алины Галимуллиной «Кахесия» в номинации «Полнометражное игровое кино» на сайте межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә».

«Устойчивым лидером была Казань, она шла с большим отрывом. Вдруг сегодня вырвалась вперед Уфа. Это значит, что возможно все. До финального подведения итогов все может сто раз поменяться», — сообщила организатор конкурса, руководитель дирекции казанского форума «Время кино» Альбина Нафигова.



Так, за фильм «Кахесия» проголосовали 1,5 тыс. человек, за ленту «Первая Республика» отдали свои голоса 1,9 тыс. человек.

Победитель получит 300 тыс. рублей. Призовой фонд премии составляет 1,3 млн рублей. Призеры будут определяться в номинациях: «Лучший игровой полнометражный фильм на национальном языке», «Лучший документальный фильм на национальном языке», «Лучший короткометражный фильм на национальном языке», «Лучший анимационный фильм на национальном языке» и «Зрительские симпатии».



Вручение премии будет проводиться в два этапа: 27 декабря — накануне Дня международного кино (по итогам зрительских рейтингов), и 27 августа — в День российского кино (по итогам экспертного голосования).

Проголосовать за фильмы можно на сайте конкурса.

В прошлом году уже проходил «Кинобаттл: Казань — Уфа». В Дрожжановском районе Татарстана прошла премьера проекта.

