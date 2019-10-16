После ареста автомобильного крана стройкомпания выплатила долг в 358 тысяч рублей

Арест автомобильного крана заставил строительную организацию выплатить порядка 358 тысяч рублей долга, сообщила пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан.

В Московский районный отдел судебных приставов на исполнение поступило решение суда о взыскании с местной организации задолженности в пользу нескольких юридических лиц на общую сумму более 357 тысяч рублей. Добровольно законные требования фирма не исполняла. Тогда судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста на автомобильный кран организации.

Чтобы не допустить принудительной реализации имущества, компания погасила долг в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 140 тысяч рублей за неисполнение требований исполнительного документа в установленный срок. Денежные средства уже перечислены взыскателям. Исполнительное производство окончено.