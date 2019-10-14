Следственный комитет России нашел новых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России установил шесть участников акции 27 июля, которых обвиняют в применении насилия к представителю власти.

Как пояснили в ведомстве, их выявили в ходе расследования дела о массовых беспорядках в Москве.

Так, Егора Лесных и Максима Мартинцова обвиняют в том, что они, действуя группой лиц, напали на улице Рождественка на росгвардейца и повалили его на тротуар. Еще Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой.

Еще один подозреваемый, Андрей Баршай, по версии следствия, напал на силовика и толкнул его с разбега в спину.

Другого фигуранта дела, Владимира Емельянова, обвиняют в том, что он мешал росгвардейцу работать, удерживая силой.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, действия этих людей подтверждают видеозаписи и показания свидетелей.

Кроме того, еще двое подозреваемых, узнав о следственных действиях, скрылись.

В ближайшее время всем задержанным будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СК России закрыл дело против Алексея Миняйло, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля.

