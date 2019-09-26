СК закрыл дело о массовых беспорядках 27 июля против Алексея Миняйло

Следственный комитет закрыл дело против Алексея Миняйло. Его обвиняли по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля.

Дело прекращено за отсутствием состава преступления, пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Аслана Гамазова.

ТАСС уточняет, что Миняйло намерен просить компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Ранее Басманный районный суд Москвы отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей и изменении данной меры на домашний арест фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло. Он освобожден из-под стражи в зале суда.

В поддержку Миняйло выступили священники, учителя, актеры, сотрудники благотворительных организаций и различные общественные деятели.