Счетная палата: долги россиян растут из-за неплатежеспособности

Платежеспособность граждан России сокращается, и это ведет к росту задолженности по налогам и платежам. По данным Счетной палаты, общий объем дебиторской задолженности за первую половину 2019 года вырос на 17% и составил 3,5 трлн рублей.

«Основными причинами, оказывающими влияние на рост дебиторской задолженности, являются: снижение платежеспособности налогоплательщиков; неуплата налогоплательщиками текущих платежей, а также доначисленных сумм по результатам камеральных и выездных налоговых проверок, начисление пени на ранее накопленную задолженность», — говорится в заключении Счетной палаты РФ на проект федерального бюджета на 2020—2022 годы.

Среди других причин увеличения долга ведомство называет рост количества возбужденных исполнительных производств и неплатежеспособность или недобросовестность арендаторов по договорам аренды федерального имущества.

Наибольшие суммы дебиторской задолженности по доходам сложились у ФНС России (30,1% общей суммы), Росимущества (29,9%), Рослесхоза (18,1%), ФССП (8,9%) и ФТС (8,2%).