В Татарстане продают через интернет книгу за 5 млн рублей и «паука Леху»

Фото: скриншот

«Реальное время» собрало подборку самых необычных объявлений на сайте Avito в Татарстане.

Например, в разделе «Хобби и отдых» продают книгу по исламскому праву за 5 млн рублей. По словам автора объявления, в старинном рукописном издании «описан обряд захоронения».

«Кто сможет прочитать, тот поймет. Обложки нет. Книга лежит в коробе. Ориентировочный возраст около 300—400 лет», — говорится в объявлении.

Помимо раритетных вещей на Avito можно найти и всякую живность. Например, паука по кличке Леха.

«Паук Леха — отличный друг и просто красавчик! Был еще ребенком принесен из дикой природы. Общителен, выступает в роли антидепрессанта и в роли вашего личного защитника от жужжащих и кровососущих паразитов, таких как муха и комарик», — говорится в объявлении.

Хозяин Лехи также уверяет, что паучок приучен к лотку и корм находит себе сам, активен в ночное время суток. На его шутку откликнулось множество людей, звонили даже из Челябинска.

«Сказали, оплатят перелет, просили отправить Леху самолетом. Паучок прицепился к одежде, когда мы с сыном вернулись с грибами из леса. Месяц живет у нас дома, ребенок с ним играет, иногда прячет его в укромное место», — сказал он.