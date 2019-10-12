В Казанском ТЮЗе началось прощание с Арсением Курченковым

Фото: "Реальное время"

В главном зале Казанского театра юного зрителя в эти минуты началось прощание с погибшим артистом театра Арсением Курченковым. Похороны актера состоятся 13 октября на старом кладбище в поселке Дербышки — за городской больницей №8.

О скоропостижной смерти актера стало известно утром 11 октября. Накануне вечером во время спектакля по роману Достоевского «Бесы» Курченкову неожиданно стало плохо. Предварительная причина смерти — инфаркт. У артиста осталась беременная супруга Лиана Курченкова — также сотрудница театра, совсем недавно вышедшая в декрет.