«Синтез» в Москве разгромил команду ЦОП «Москомспорта»

В рамках чемпионата России по водному поло у мужчин «Синтез» в первом гостевом матче разгромил команду ЦОП «Москомспорта» — 18:7 (4-2, 6-1, 5-3, 3-1).

Решающим стала первая половина встречи. Казанцы смогли забросить в ворота соперника 10 мячей, на что хозяева ответили лишь тремя. После чего в менее затратном стиле довели дело до уверенной победы.

Сегодня соперники проведут ответную игру, начало встречи в 20.30 по мск.

ЦОП «Москомспорта» (Москва) : «Синтез» (Казань) — (2-4, 1-6, 3-5, 1-3).