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«Синтез» в Москве разгромил команду ЦОП «Москомспорта»

08:25, 12.10.2019
«Синтез» в Москве разгромил команду ЦОП «Москомспорта»
Фото: sintez-kazan.ru

В рамках чемпионата России по водному поло у мужчин «Синтез» в первом гостевом матче разгромил команду ЦОП «Москомспорта» — 18:7 (4-2, 6-1, 5-3, 3-1).

Решающим стала первая половина встречи. Казанцы смогли забросить в ворота соперника 10 мячей, на что хозяева ответили лишь тремя. После чего в менее затратном стиле довели дело до уверенной победы.

Сегодня соперники проведут ответную игру, начало встречи в 20.30 по мск.

ЦОП «Москомспорта» (Москва) : «Синтез» (Казань) — (2-4, 1-6, 3-5, 1-3).

СпортВодные виды спорта Татарстан
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