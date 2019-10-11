В Свердловской области ищут подозреваемого в убийствах более 30 женщин в Татарстане

Следственное управление СК России по Свердловской области ищет мужчину, совершившего в 2011—2012 годах более 30 убийств пожилых женщин на территории Татарстана, а также в Приволжском и Уральском федеральных округах.



«Во всех случаях жертвами преступления были одиноко проживающие в домах-хрущевках женщины возрастом от 75 до 90 лет. Преступник, используя их доверие, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил их удавкой, например поясом от халата потерпевшей», — говорится в сообщении ведомства.



Отмечается, что тем, кто поможет установить личность и местонахождение преступника, будет выплачено вознаграждение в размере 3 млн рублей.