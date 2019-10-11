В честь 100-летия образования Башкортостана делегация ДУМ Татарстана посетила республику

Сегодня, 11 октября, делегация татарских религиозных и общественных деятелей из Казани во главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным посещают Башкирию. Сегодня там отмечают День республики.

Они посетили на мусульманском кладбище Уфы могилы известных татарских религиозных деятелей, муфтиев Ризаэддина Фахреддина, Габдессаляма Габдрахимова, Нурмухамета Нигматуллина, а также других.

Отмечается, что в этом году наступают юбилейные даты многих деятелей татарского народа, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с городом Уфа и Башкортостаном: 160 лет со дня рождения Ризаэддина Фахретдина, Дардменда, Марьям Султановой, 150 лет со дня рождения Мухлисы Буби, 125 лет со дня рождения Сайфи Кудаша и 100 лет со дня рождения Мустая Карима.

Кроме того, делегация увидит памятники архитектуры Уфы, в частности мечети, медресе и другие объекты культуры. В рамках этого мероприятия татарстанские деятели обсудят возможность их восстановления.

Также запланирована встреча с председателем Центрального Духовного управления мусульман России, муфтием Талгатом хазратом Таджуддином, который завтра отметит свой день рождения, и председателем Духовного управления мусульман Башкортостана, муфтием Айнуром хазратом Биргалиным, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

