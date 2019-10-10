В Кайбицком районе Татарстана назначили нового прокурора

Прокурором Кайбицкого района Татарстана назначен советник юстиции Алмаз Сулейманов. Приказ о его назначении подписал генпрокурор России Юрий Чайка.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков сегодня представил вновь назначенного руководителя коллективу прокуратуры и активу Кайбицкого района.

Напомним, ранее занимавший эту должность Руслан Загрутдинов стал зампрокурора Актанышского района РТ, сообщает прокуратура.

До этого нового прокурора назначили в Московском районе Казани.

Справка

Сулейманов Алмаз Ринатович родился 25 августа 1981 года в д. Н. Балтаево Апастовского района Республики Татарстан. В 2003 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция». Службу в органах прокуратуры начал в 2003 году в должности помощника Буинского городского прокурора. В 2007—2018 гг. — заместитель Буинского городского прокурора Республики Татарстан. В 2018—2019 гг. — заместитель прокурора Тетюшского района Республики Татарстан. Награжден Благодарностью президента Республики Татарстан (2018). Женат, воспитывает троих детей.