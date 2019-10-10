Юрий Уткульбаев: «Нефтехимик» не откажется от РПЛ, если сможет пробиться туда»

Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев рассказал о планах команды на текущий сезон.

— А какие ставили задачи «Нефтехимику» перед стартом чемпионата?

— Ну, какая задача может стоять перед командой второй лиги, вышедшей в ФНЛ? Не вылететь, конечно. Пока мы ее успешно выполняем. При этом мы еще не набрали необходимое количество очков, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Ну а дальше посмотрим, куда нас кривая судьбы выведет (улыбается). Чем выше, тем лучше. Конечно, приятно быть в верхней части таблицы. Но плотность очень большая. Вы вот говорили про расслабленность после победы над «Торпедо». Мы этого избежали, но сезон длинный и любое послабление к себе быстро нас опустит в нижнюю часть таблицы. А так, на какие-то высокие места перед сезоном не нацеливались. Не думаю, что каждая команда, которая выходит в более сильный дивизион, сразу ставит задачу победы в нем. Это очень сложно.

— Согласен. Но опыт мирового футбола говорит нам, что возможно. Давайте пока гипотетически представим: по итогам сезона «Нефтехимик» получает право играть в РПЛ. Будет самоотвод (такие случаи в российском футболе были) или?

— Нет, я не думаю, что руководители нашего клуба откажутся от такой возможности повышения в статусе. Болельщики, да и футболисты нас не поймут. Ведь все делают, чтобы выигрывать в каждой игре. Я уверен, что здоровые амбиции у нашего руководства присутствуют.

— Если посмотреть таблицу РПЛ и ФНЛ, то возможна такая коллизия, что «Нефтехимик» в стыковых матчах может столкнуться с «Рубином». Что об этом думаете?

— Вы же сказали, что мы напрямую выходим (смеется). Нет? А если серьезно, то я думаю, что «Рубин» не доведет до такого, будет расти и не допустит своего попадания в переходные матчи.

— А вообще, перед клубом стоит задача выйти в РПЛ? Не в этом сезоне, а стратегически.

— Вообще, такие мысли есть. И мы начали реконструкцию, нет, я думаю, это неправильное слово. Мы строим на месте старого фактически новый стадион, ведь от старого там осталась одна будка и осветительные мачты. Все остальное снесли, перекопали. Сейчас строится небольшая, но уютная арена. Трибуны будут оснащены козырьками для удобства наших болельщиков. Также будет постелено искусственное поле хорошего качества. Если бы не было задач расти, то никто бы новым стадионом не занимался. А также улучшением обеспечения нужд футбольной школы. Конечно, хотелось бы, чтобы сначала инфраструктура была доведена до определенного уровня и школа работала, а уже потом ставить высокие задачи. Но реальность в российском футболе другая. У нас первая команда всегда идет неким локомотивом развития клубной системы. То есть для развития школы, стадиона, инфраструктуры нужен результат главной команды, а не наоборот, как обычно выстраивают в европейском футболе, — сказал Уткульбаев.

Напомним, что после 16-го тура «Нефтехимик» вышел на четвертую строчку в чемпионате ФНЛ.