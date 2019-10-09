Никифоров вошел в совет директоров «Почты России»

Бывший министр связи и массовых коммуникаций России, а также экс-министр информатизации и связи Татарстана Николай Никифоров вошел в состав совета директоров «Почты России» в качестве независимого директора.

Согласно распоряжению правительства РФ, председателем совета директоров назначен вице-премьер Максим Акимов.

Также в состав вошли министр цифрового развития Константин Носков, его заместитель Олег Войтенко, заместитель министра финансов Андрей Иванов, председатель профсоюза работников России Анатолий Назейкин, председатель совета директоров «Первой грузовой компании» Александр Волошин, президент ВТБ Андрей Костин, гендиректор «Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» Василий Сидоров, гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, председатель Комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов и председатель Комитета Совета Федерации

по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. Все члены совета директоров будут избраны сроком на 5 лет.

По данным СМИ, это первый в истории совет директоров «Почты России».

Ранее госкорпорация «Ростех» вошла в капитал зарегистрированного в Иннополисе ООО «Центр организации движения беспилотных транспортных средств» Николая Никифорова. Это делается для создания единого оператора движения беспилотного транспорта на земле и в воздухе.