«Ростех» и компания из Иннополиса создадут оператора движения беспилотников

Госкорпорация «Ростех» вошла в капитал зарегистрированной в Иннополисе компании бывшего министра связи РФ Николая Никифорова. Это делается для создания единого оператора движения беспилотного транспорта на земле и в воздухе.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Ростех» стал владельцем 34% уставного капитала ООО «Центр организации движения беспилотных транспортных средств». Учредителем центра является ООО «Дигинавис» Николая Никифорова.

В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что корпорация планирует совместно с «Дигинависом» создать систему организации движения беспилотников на земле и воздухе. Предполагается, что новая структура будет иметь сеть диспетчерских центров, которые и станут следить за маршрутами беспилотников, передает «Интерфакс».

Сейчас у «Дигинависа», принадлежащего Никифорову, 41% в проекте, еще 25% — у «Проекта 7», которым Никифоров владеет напрямую и косвенно через «Дигинавис».

Ранее «Реальное время» писало, что выходец из Казани Николай Никифоров зарегистрировал две компании в Иннополисе. Экс-министр заявил, что теперь будет заниматься предпринимательской деятельностью.

