В Гидрометцентре России рассказали, когда в Поволжье вновь придет потепление

На смену пронизывающему холоду, который пришел в европейскую часть России в минувшее воскресенье, ожидается существенное повышение ночных и дневных температур. Однако повышение будет плавным, отметил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

В Приволжском федеральном округе на смену дождям с мокрым снегом придут просто дожди и повысится температура воздуха.

К выходным в Нижегородской области, Пермском крае, Удмуртии и Чувашии температура составит от 1 до 6 градусов тепла ночью и от 6 до 11 днем.

В Самарской, Саратовской, Волгоградской областях — от +3 до +8 и от +10 до +15 градусов соответственно, пишет «Российская газета».

Ранее профессор КФУ рассказал о температурных аномалиях в Казани. В ближайшие дни температура воздуха ожидается выше нормы, отметил эксперт.

