Путин завтра встретится с новыми губернаторами

Президент России Владимир Путин завтра встретится с 19 новыми губернаторами, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования — 8 сентября». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Среди тех, кто может присутствовать на встрече: Валерий Лимаренко (Сахалинская область), Денис Паслер (Оренбургская область) и Радий Хабиров (Башкирия).

Ранее СМИ сообщили, что во второй половине октября может начаться новая волна губернаторских отставок. Так, высока вероятность ухода главы Еврейской автономной области Александра Левинталя, главы Пензенской области Ивана Белозерцева, главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, губернатора Иркутской области Сергея Левченко.