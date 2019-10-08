В этом году в проекты АПК в Татарстане инвестируют 15 млрд рублей

В проекты агропромышленного комплекса Татарстана в этом году инвестируют около 15 млрд рублей. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в Казани на мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На данный момент в республике продолжаются строительство и модернизация десятка животноводческих объектов, зернотоков, элеваторов и тепличных комплексов.

Напомним, в августе в Татарстане запустили проект по поддержке фермеров «Агростартап» с бюджетом в 37 млрд рублей. Он направлен на развитие сельхозкооперации и поддержку фермерских хозяйств. Из общего бюджета проекта 16,7 млрд рублей направят на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), оставшиеся 18 млрд рублей — на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПОК). В этом году по данной программе выделят 418 млн рублей, из которых 205 млн рублей смогут получить КФХ.