Защитник «Спартака» Джикия пропустит игру против «Рубина»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пропустит матч 13-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

Капитан московского клуба получил две желтые карточки в игре с «Краснодаром» (1:2) и был удален до конца матча. Таким образом, он пропустит следующий тур РПЛ из-за дисквалификации.

Матч между «Рубином» и «Спартаком» состоится после игр сборных, 19 октября, в Москве.

Напомним, ранее казанский клуб одержал победу над «Тамбовом» (2:1).