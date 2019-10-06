В ДНР рассказали подробности стрельбы по российским журналистам

Обстрел в районе населенного пункта Коминтерново, под который попали журналисты «Известий» и РЕН ТВ, продолжался более трех часов. Об этом рассказали в Народной милиции непризнанной Донецкой народной республики.

По словам властей ДНР, обстрел вели украинские военные из крупнокалиберного оружия, в том числе вооружения БМП и гранатометов. Жертв при этом удалось избежать, пишет ТАСС: военнослужащие эвакуировали журналистов в безопасное место.

О том, что российские журналисты попали под обстрел, сообщили сегодня «Известия» и РЕН ТВ. При этом летом участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие начиная с 21 июля.

