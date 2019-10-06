В беспорядках в Ираке погибли свыше сотни человек

По меньшей мере 104 человека погибли в результате беспорядков и столкновений в Ираке. Еще около шести тысяч человек получили различные травмы.

Из 104 погибших шестеро — сотрудники местных силовых ведомств, еще 1,2 тысячи силовиков получили ранения. При этом официальный представитель Министерства внутренних дел генерал-майор Саад Маан, который и привел эти данные, утверждает: между протестующими и силами безопасности столкновений не было. В атаках он обвинил неких «злоумышленников», пишет ТАСС.

— Сейчас мы продолжаем расследование, чтобы установить личности тех, кто стоял за атаками на демонстрантов, включая снайперов, — заявил генерал.

Массовые волнения в Ираке продолжаются с 1 октября и связаны с протестом против плохих условий жизни и коррупции. В связи с происходящим в стране заблокировали Facebook, Twitter и WhatsApp.

