В Ираке из-за массовых беспорядков заблокировали Facebook, Twitter и WhatsApp

В Ираке заблокировали социальные сети Facebook и Twitter, а также мессенджер WhatsApp. Это связано с массовыми беспорядками.

Накануне в Багдаде, Кербеле, Басре, Эд-Дивании, Эн-Насирии прошли антиправительственные акции в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Протестующие требовали отставки правительства. Митинги переросли в столкновения с полицейскими. Последние для разгона людей применили водометы с горячей водой, слезоточивый газ, а также стреляли в воздух, пишет ТАСС.

Сегодня акции возобновились. В результате, жертвами беспорядков стали два человека, 265 пострадали, десятки человек были задержаны.

Напомним, что в мае в Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube и Telegram.