День в истории: Конституция СССР, основание Томска и день рождения Путина
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 7 октября. Сегодня отмечаются праздники:
- Всемирный день архитектуры;
- Международный день врача;
- СССР — День Конституции (1977—1991, фактически в 1991 не отмечался).
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1604 — в Сибири закончено строительство томского острога. Этот день является официальной датой основания Томска;
- 1806 — в Англии запатентована первая копировальная бумага;
- 1826 — в Массачусетсе открыта первая в США железная дорога;
- 1920 — первые сто женщин приняты в Оксфордский университет;
- 1944 — на завершившейся в Думбартон-Оксе (США) конференции США, Великобритания, СССР и Китай пришли к решению Лигу Наций заменить Организацией Объединенных Наций;
- 1958 — Сирия и Египет упразднили свои правительства, создав единое правительство ОАР;
- 1966 — из СССР были высланы все китайские студенты;
- 1978 — катастрофа Як-40 «Аэрофлота» под Свердловском. Погибли 38 человек;
- 1992 — Национальный Совет Азербайджана проголосовал против вступления республики в СНГ;
- 1993 — Пост №1 в России перенесен от Мавзолея Ленина к могиле Неизвестного солдата;
- 1998 — коммунисты и профсоюзы России провели всеобщую забастовку протеста против политики Бориса Ельцина;
- 2001 — США начали военную операцию в Афганистане.
В этот день родились:
- 1885 — Нильс Бор (ум. 1962), датский физик, лауреат Нобелевской премии (1922);
- 1928 — Юрий Саранцев (ум. 2005), советский и российский актер, мастер дубляжа, народный артист России;
- 1931 — Десмонд Туту, южноафриканский епископ, лауреат Нобелевской премии мира (1984);
- 1952 — Владимир Путин, президент России;
- 1968 — Том Йорк, вокалист британской группы Radiohead;
- 1974 — Руслан Нигматуллин, российский футболист, вратарь.
В этот день умерли:
- 1849 — Эдгар Аллан По (р. 1809), американский писатель, поэт и литературный критик;
- 1896 — Джон Даун (р. 1828), британский ученый, открывший синдром Дауна;
- 2006 — убита Анна Политковская (р. 1958), российская журналистка.
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