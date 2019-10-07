День в истории: Конституция СССР, основание Томска и день рождения Путина

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 7 октября. Сегодня отмечаются праздники:

Всемирный день архитектуры;

Международный день врача;

СССР — День Конституции (1977—1991, фактически в 1991 не отмечался).

В этот день произошли такие значимые события, как:

1604 — в Сибири закончено строительство томского острога. Этот день является официальной датой основания Томска;

1806 — в Англии запатентована первая копировальная бумага;

1826 — в Массачусетсе открыта первая в США железная дорога;

1920 — первые сто женщин приняты в Оксфордский университет;

1944 — на завершившейся в Думбартон-Оксе (США) конференции США, Великобритания, СССР и Китай пришли к решению Лигу Наций заменить Организацией Объединенных Наций;

1958 — Сирия и Египет упразднили свои правительства, создав единое правительство ОАР;

1966 — из СССР были высланы все китайские студенты;

1978 — катастрофа Як-40 «Аэрофлота» под Свердловском. Погибли 38 человек;

1992 — Национальный Совет Азербайджана проголосовал против вступления республики в СНГ;

1993 — Пост №1 в России перенесен от Мавзолея Ленина к могиле Неизвестного солдата;

1998 — коммунисты и профсоюзы России провели всеобщую забастовку протеста против политики Бориса Ельцина;

2001 — США начали военную операцию в Афганистане.

В этот день родились:

1885 — Нильс Бор (ум. 1962), датский физик, лауреат Нобелевской премии (1922);

1928 — Юрий Саранцев (ум. 2005), советский и российский актер, мастер дубляжа, народный артист России;

1931 — Десмонд Туту, южноафриканский епископ, лауреат Нобелевской премии мира (1984);

1952 — Владимир Путин, президент России;

1968 — Том Йорк, вокалист британской группы Radiohead;

1974 — Руслан Нигматуллин, российский футболист, вратарь.

В этот день умерли: