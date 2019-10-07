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День в истории: Конституция СССР, основание Томска и день рождения Путина

01:34, 07.10.2019

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 7 октября. Сегодня отмечаются праздники:

  • Всемирный день архитектуры;
  • Международный день врача;
  • СССР — День Конституции (1977—1991, фактически в 1991 не отмечался).

В этот день произошли такие значимые события, как:

  • 1604 — в Сибири закончено строительство томского острога. Этот день является официальной датой основания Томска;
  • 1806 — в Англии запатентована первая копировальная бумага;
  • 1826 — в Массачусетсе открыта первая в США железная дорога;
  • 1920 — первые сто женщин приняты в Оксфордский университет;
  • 1944 — на завершившейся в Думбартон-Оксе (США) конференции США, Великобритания, СССР и Китай пришли к решению Лигу Наций заменить Организацией Объединенных Наций;
  • 1958 — Сирия и Египет упразднили свои правительства, создав единое правительство ОАР;
  • 1966 — из СССР были высланы все китайские студенты;
  • 1978 — катастрофа Як-40 «Аэрофлота» под Свердловском. Погибли 38 человек;
  • 1992 — Национальный Совет Азербайджана проголосовал против вступления республики в СНГ;
  • 1993 — Пост №1 в России перенесен от Мавзолея Ленина к могиле Неизвестного солдата;
  • 1998 — коммунисты и профсоюзы России провели всеобщую забастовку протеста против политики Бориса Ельцина;
  • 2001 — США начали военную операцию в Афганистане.

    В этот день родились:

    • 1885 — Нильс Бор (ум. 1962), датский физик, лауреат Нобелевской премии (1922);
    • 1928 — Юрий Саранцев (ум. 2005), советский и российский актер, мастер дубляжа, народный артист России;
    • 1931 — Десмонд Туту, южноафриканский епископ, лауреат Нобелевской премии мира (1984);
    • 1952 — Владимир Путин, президент России;
    • 1968 — Том Йорк, вокалист британской группы Radiohead;
    • 1974 — Руслан Нигматуллин, российский футболист, вратарь.

    В этот день умерли:

    • 1849 — Эдгар Аллан По (р. 1809), американский писатель, поэт и литературный критик;
    • 1896 — Джон Даун (р. 1828), британский ученый, открывший синдром Дауна;
    • 2006 — убита Анна Политковская (р. 1958), российская журналистка.
    ОбществоИстория
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