Евгений Колесников: «В начале игры позволили «Астане» вернуться в игру, это наша ошибка»

Защитник УНИКСа Евгений Колесников прокомментировал победу казанцев над «Астаной» (81:72).

— Самое главное, что мы достигли победы. Игра была нервной, но смогли найти силы перебороть. Были ошибки, но тем не менее через защиту получилось забить в нападении. Оттуда и результат.

— Немного заметно, что новички только втягиваются.

— Еще сказывается то, что мы проиграли первый матч в сезоне. Думаю, это не только на новичках, но и на других сказалось. По идее, когда в начале повели, то мы должны были увеличивать разницу, а мы позволили им вернуться в игру. В этом была немного наша ошибка. Но тем не менее по началу сезона еще есть время поработать над ошибками. Идем дальше, следующая игра уже через три дня, — приводит слова Колесникова корреспондент «Реального времени».