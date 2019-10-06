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Происшествия

Из торгового центра в Нижнем Новгороде эвакуировали 1,5 тысячи человек

19:49, 06.10.2019
Из торгового центра в Нижнем Новгороде эвакуировали 1,5 тысячи человек
Фото: скриншот google.com

Более 1,4 тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Небо» в Нижнем Новгороде. Причиной стало срабатывание системы пожарной защиты.

Срабатывание произошло около пяти часов вечера. На место привезли 12 единиц техники, прибыли 40 сотрудников МЧС. Они обследовали здание и не обнаружили там очагов возгорания. Причина срабатывания системы пожарного мониторинга устанавливается, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Напомним, этим летом из-за пожара эвакуировали две тысячи человек из уфимского ТЦ «Мега».

Происшествия
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