Из торгового центра в Нижнем Новгороде эвакуировали 1,5 тысячи человек

Более 1,4 тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Небо» в Нижнем Новгороде. Причиной стало срабатывание системы пожарной защиты.

Срабатывание произошло около пяти часов вечера. На место привезли 12 единиц техники, прибыли 40 сотрудников МЧС. Они обследовали здание и не обнаружили там очагов возгорания. Причина срабатывания системы пожарного мониторинга устанавливается, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Напомним, этим летом из-за пожара эвакуировали две тысячи человек из уфимского ТЦ «Мега».