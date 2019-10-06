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Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

17:56, 06.10.2019
Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе
Фото: pixabay.com

Журналисты РЕН ТВ и «Известий» попали под обстрел на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Инцидент произошел в районе поселка Коминтерново на линии разграничения.

При обстреле журналисты спрятались в подвале, где просидели полтора часа. Никто из них не пострадал, передает RT.

В заявлениях телеканалов говорится, что съемочную группу РЕН ТВ и журналистов «Известий» сопровождала Народная полиция ДНР.

Напомним, этим летом участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие начиная с 21 июля.

Происшествия
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