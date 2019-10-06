В аварии в Татарстане погибли две женщины и пострадали двое детей

Сегодня на 66-м км автодороги Чистополь — Нижнекамск автомобиль Skoda Octavia столкнулся с ВАЗ 2107. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

По предварительным данным, перед началом обгона водитель иномарки не убедился в том, что встречная полоса свободна для обгона. В результате ДТП одна пассажирка 1962 г.р. погибла на месте ДТП, вторая пассажирка 1954 г.р. скончалась по дороге в больницу. Обе пассажирки были пристегнуты ремнями безопасности, передает пресс-служба МВД.

В автомобиле Skoda Octavia пострадали двое детей 2005 и 2008 г.р., которые так же были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.

