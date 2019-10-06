Хейли: доверие между США и Россией невозможно ни при каких условиях

Фото: id.wikipedia.org/ Office of the President-elect

Вашингтон никогда не сможет доверять Москве, а Россия — Штатам. Такое мнение выразила экс-постпред США в ООН Никки Хейли.

Бывший посол уверена, что доверие между странами невозможно ни при каких условиях, поскольку Москва, по ее словам, вмешивалась в американские выборы в 2016 году и способствовала раздору в американском обществе.

«Да, она вмешалась. Мы это знаем. Россия получила силу, создавая хаос и раздор в других странах», — цитирует дипломата Newsday.

Между тем Хейли выступает за диалог с Москвой.

Хейли занимала пост постпреда при ООН с 27 января 2017 года по 31 декабря 2018.

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил о вмешательстве России в выборы в США 2020 года: «Да, обязательно будем это делать».