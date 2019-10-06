Хейли: доверие между США и Россией невозможно ни при каких условиях
Вашингтон никогда не сможет доверять Москве, а Россия — Штатам. Такое мнение выразила экс-постпред США в ООН Никки Хейли.
Бывший посол уверена, что доверие между странами невозможно ни при каких условиях, поскольку Москва, по ее словам, вмешивалась в американские выборы в 2016 году и способствовала раздору в американском обществе.
«Да, она вмешалась. Мы это знаем. Россия получила силу, создавая хаос и раздор в других странах», — цитирует дипломата Newsday.
Между тем Хейли выступает за диалог с Москвой.
Хейли занимала пост постпреда при ООН с 27 января 2017 года по 31 декабря 2018.
Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил о вмешательстве России в выборы в США 2020 года: «Да, обязательно будем это делать».ОбществоВласть
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