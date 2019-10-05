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СМИ сообщили о роспуске Совбеза Ингушетии

19:34, 05.10.2019

Совет безопасности Ингушетии прекратил свою деятельность, сообщает «Интерфакс» слова источника в правительстве республики.

Причины роспуска совета не уточняются. При этом сохранен аппарат республиканской антитеррористической комиссии (АТК), в который входили сотрудники Совбеза Ингушетии.

Совет выполнял функции совещательного органа, который участвовал в подготовке решений главы Ингушетии по вопросам безопасности, обеспечения защиты прав граждан, законности, правопорядка.

Напомним, в сентябре депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, ранее временно исполнявшего обязанности руководителя республики. Ранее 26 июня Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Он возглавлял регион с 2008 года.

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