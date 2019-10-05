Александр Григорян: «Рубин» ничем не удивил, мы ошиблись в тактике на первый тайм»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2).

— Мы провели два разных тайма. Во втором тайме, безусловно выигрышном с нашей стороны, перешли на систему игры в два центральных защитника, добавили одного нападающего. И пожалуй, если подытожить, скорее всего, это было моей ошибкой — играть против «Рубина» эшелонированной обороной. Хотя две голевые контратаки мы создали в первом тайме. Но второй тайм показал: с «Рубином» можно было играть сразу в давление, прессингуя их на чужой половине поля. Не вижу у нас никаких проблем, второй тайм прошел с нашим серьезным территориальным преимуществом. Конечно, в такой открытой игре создавались моменты и у наших ворот. Но в целом то преимущество, которое мы имели во втором тайме, говорит о том, что с начала матча надо было выбирать такую тактику.

— Чем-то «Рубин» вас удивил?

— «Рубин» ничем не удивил, они показали, что такое давление не выдерживают. Единственное, если бы не Зурико и Кварацхелия, индивидуально сильных игроков, которые могут из-под давления выйти за счет дриблинга, то, конечно, думаю, мы бы решили вопросы по игре. А так эти игроки сбивали нашу игру своими индивидуальными действиями, поэтому не получилось дожать, — сказал Григорян.