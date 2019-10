Военные НАТО опубликовали фото российского самолета «в прицеле»

Военно-воздушные силы Бельгии опубликовали в своем официальном «Твиттере» фотографии российского многофункционального истребителя бомбардировщика Су-34, на которых он находится в прицеле системы управления бортовым оружием бельгийских F-16.



«После одного месяца охраны воздушного пространства стран Балтии нами было совершено уже 109 боевых вылетов длительностью 191 летный час. Наши самолеты 16 раз поднимались по тревоге и выполняли 8 перехватов», — говорится в сообщении ВВС Бельгии.

After one month of safeguarding the Baltic airspace, the @BeAirForce conducted already 109 sorties totalising 191 flying hours. Our #F16 aircraft and crew were already scrambled 16 times and performed 8 interceptions. Yesterday our pilots encountered a #SU34 and SU-24. pic.twitter.com/FsnYyO4WYl