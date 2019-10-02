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Самолеты ВВС Дании подняли на перехват российского разведчика

03:46, 02.10.2019
Самолеты ВВС Дании подняли на перехват российского разведчика
Фото: твиттер @forsvaretdk

Самолеты ВВС Дании вылетели на перехват самолета российского разведчика над Балтийским морем.

Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны Дании в своем Twitter.

«Датские истребители F-16 находились в воздухе, чтобы опознать российский самолет Ил-20М, летевший вчера вблизи воздушного пространства Дании. Полет был рутинной задачей», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского разведывательного самолета P-8A Poseidon.

Справка

Ил-20 (по кодификации NATO: Coot — «Лысуха») — российский военный самолет, предназначенный для комплексного использования средств воздушной разведки, основанной на различных принципах получения информации. Оборудован РЛС бокового обзора, фотоаппаратурой, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.

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