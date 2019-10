Самолеты ВВС Дании подняли на перехват российского разведчика

Самолеты ВВС Дании вылетели на перехват самолета российского разведчика над Балтийским морем.

Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны Дании в своем Twitter.

Dansk F-16-kampfly med dannebrogsudsmykning var i går i luften for at identificere et russisk IL-20M-fly, der fløj på tæt på dansk luftrum. Flyvningen var en rutineopgave for afvisningsberedskabet. Læs mere om beredskabet: https://t.co/To50CqDXst #dkforsvar #værdatkæmpefor pic.twitter.com/IBQMV0noVu