Самолеты ВВС Дании подняли на перехват российского разведчика
Самолеты ВВС Дании вылетели на перехват самолета российского разведчика над Балтийским морем.
Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны Дании в своем Twitter.
Dansk F-16-kampfly med dannebrogsudsmykning var i går i luften for at identificere et russisk IL-20M-fly, der fløj på tæt på dansk luftrum. Flyvningen var en rutineopgave for afvisningsberedskabet. Læs mere om beredskabet: https://t.co/To50CqDXst #dkforsvar #værdatkæmpefor pic.twitter.com/IBQMV0noVu— Forsvaret (@forsvaretdk) 1 октября 2019 г.
«Датские истребители F-16 находились в воздухе, чтобы опознать российский самолет Ил-20М, летевший вчера вблизи воздушного пространства Дании. Полет был рутинной задачей», — говорится в сообщении министерства.
Ранее в США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского разведывательного самолета P-8A Poseidon.
Справка
Ил-20 (по кодификации NATO: Coot — «Лысуха») — российский военный самолет, предназначенный для комплексного использования средств воздушной разведки, основанной на различных принципах получения информации. Оборудован РЛС бокового обзора, фотоаппаратурой, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым