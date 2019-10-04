В Казани пройдет фестиваль культуры и искусств Северного Кавказа

В 2020 году в Казани может пройти фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств». Об этом сообщил директор департамента административной и кадровой работы Министерства РФ по делам Северного Кавказа Денис Петров.



В прошлом году фестиваль состоялся в Москве, в этом году он проходит в Санкт-Петербурге. Еще один город, где может пройти мероприятие, — Калининград.

Фестиваль проходит в два этапа. В рамках регионального этапа участники присылают свои работы в формате видеороликов в нескольких номинациях. Участником конкурса может стать любой желающий, если он родился или живет на Северном Кавказе и достиг 18 лет. Конкурсанты, набравшие максимальное количество просмотров в интернете, становятся победителями, пишет ТАСС.