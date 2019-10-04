Эксперты и жители Татарстана определят цели работы министерств на 2020 год

Сегодня стартовало публичное формирование целей и задач исполнительных органов государственной власти Татарстана на 2020 год. До конца года эксперты и население определят наиболее важные направления работы Министерства здравоохранения РТ, Министерства культуры РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства спорта РТ и Министерства по делам молодежи РТ.

Ближайшие две недели предложения будут вносить эксперты, среди которых представители профессионального, академического сообществ и НКО, профессионалы своего дела, имеющие значительный опыт работы и достижения по профилю органов власти, сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.

В дальнейшем поступившие предложения будут рассмотрены общественными советами и вынесены на открытое онлайн-голосование, которое пройдет в течение месяца на сервисе «Опросы жителей» портала госуслуг РТ.

По итогам опроса будет отобрана половина предложений по целям и задачам, которые набрали большинство голосов. И уже из них на итоговых заседаниях общественных советов будут определены от пяти до семи приоритетов работы министерств на следующий год. В обсуждении смогут принять участие все заинтересованные, в том числе СМИ и граждане.