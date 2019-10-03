В России продается копия «Бэтмобиля» за 55 млн рублей

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На портале «Авто.ру» на продажу выставили копию «Бэтмобиля» за 55 млн рублей.

Машина была привезена в Россию из США и серьезно доработана. Сейчас это довольно точная копия «киношного» авто, которое можно было видеть в фильме «Бэтмен против Супермена».

Весит автомобиль более 1,5 тонны, его длина — 6 метров, ширина — 4 метра. У авто 5-литровый мотор V8 мощностью 502 л. с. и автоматическая коробка передач.

Помимо этого, в машине автоматические двери — они поднимаются и опускаются за счет электропривода, установлена пневмоподвеска, бронированные стекла и быстросъемный руль, как у гоночных болидов.

А еще имеется несколько супергеройских фишек: камера ночного видения, тепловизор с 255-кратным зумом, лазерный прицел и копия пушки на переднем бампере, которая имитирует стрельбу.

Ранее Казань и Уфа вошли в первую пятерку рейтинга городов с высоким спросом на дорогие автомобили.