Эмиль Галимов: «Никакой эйфории нет, главные матчи еще впереди»

Нападающий «Ак Барса» Эмиль Галимов подвел итоги матча с питерским СКА.

— Думаю, что для каждого нападающего важно доверие тренера. Сегодня меня хорошо выводили на бросок мои партнеры.

— Команда снова хорошо сыграла во втором периоде. Это такая установка тренера?

— Никто не смотрит на это, просто стараемся перерабатывать соперника. Пока получается так, что во втором периоде добиваем. Есть там пара моментов внутри команды. Самые главные матчи еще впереди. Это и плей-офф, да и весь чемпионат еще есть. Никакой эйфории нет, — приводит слова Галимова корреспондент «Реального времени».