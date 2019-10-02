Разработчик игр Blizzard Entertainment нашел партнера в лице «МегаФона»

Российский сотовый оператор «МегаФон» заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment, одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр.

Теперь клиенты «МегаФона» могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать со скидкой игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры». К числу таких игр относятся, к примеру, Diablo, Overwatch и World of Warcraft — одни из наиболее крупных и популярных игровых проектов во всем мире.

Кроме того, оператор обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «МегаФона».

«У обеих компаний в России аудитории схожи по многим параметрам, и один из них — вовлеченность, лояльность бренду. Поэтому, выпустив на рынок «МегаФон Игры» с доступом и скидками на самые популярные в мире игры: Diablo, Overwatch и World of Warcraft, «МегаФон» может переманить к себе какое-то количество аудитории других операторов. Это будут абоненты-геймеры, низколояльные к своим операторам и легкие на подъем, если речь идет о фишках и бонусах от мирового разработчика игр», — прокомментировал соглашение Денис Кусков, генеральный директор ИА Telecom Daily.