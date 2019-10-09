Полномочия правительства Татарстана в области градостроительства предложили расширить

Фото: Инна Серова

Расширить полномочия Кабинета министров Республики Татарстан в области градостроительной деятельности и при этом сократить сроки рассмотрения документов предлагается в законопроекте, внесенном депутатом Александром Тыгиным, который сегодня рассмотрели на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета республики.

Законопроект получил одобрение на заседании профильного комитета. Если предлагаемые изменения в действующее законодательство будут приняты, то к полномочиям кабмина будет отнесено установление случаев, в которых состав и содержание проектов планировки территории, утвержденных до 1 января 2017 года, приводятся в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Сроки осуществления проверки документов уполномоченным органом исполнительной власти республики сократятся с 25 до 15 дней, другими органами исполнительной власти РТ — с 20 до 10 дней.