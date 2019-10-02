За две недели в Нижнекамске проверили 300 водителей общественного транспорта

Фото: пресс-служба НМР

В Нижнекамске сотрудники ГИБДД завершили двухнедельный рейд, во время которого проверяли общественный транспорт не только на дорогах , но и перед выездом из депо.

В ходе операции в Нижнекамске проверили более 300 водителей. Было пресечено более 70 нарушений правил дорожного движения. В основном это техническая неисправность (в том числе проблемы с рулевым управлением) — 28 административных материалов, 10 нарушений правил применения ремней безопасности.

Кроме того, был задержан водитель, управлявший автобусом, будучи лишенным такого права. Также к административной ответственности привлечены 11 должностных лиц за выпуск на линию технически неисправных машин, помещены на спецстоянку 5 автобусов.

Среди нарушителей не было водителей школьных автобусов, уточнили в пресс-службе Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что казанские перевозчики специально записали поздравление с Международным днем пожилых людей. Оно будет звучать с 1 по 10 октября.

