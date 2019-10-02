Башкиры увидят в День республики «зур концерт» и фейерверк

Большой праздничный концерт в честь Дня Республики пройдет в Уфе 11 октября в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» в 16 часов. Завершится он праздничным фейерверком и музыкальным лазерным шоу.

Также в этот день состоится возложение цветов к памятникам Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву и будет дан старт республиканскому конкурсу вокального творчества «Поющая деревня», который продлится до 10 октября 2020 года, сообщает пресс-служба главы РБ.

Ранее сообщалось, что канадская часть Ниагарского водопада в День Республики Башкортостан 11 октября окрасится в цвета башкирского флага.